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Шахтар – Карабах – 3:1 – відео голів та огляд матчу

13:02 83 Читать на русском
Шахтар – Карабах – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Карабах – 3:1 – відео голів та огляд матчу

 Шахтар переграв Карабах в заключному матчі донеччан на першому зборі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар – Карабах – 3:1

Голи: Мораєс, 26, Марлос, 27, Мудрик, 77 – Зубір, 64

Нереалізований пенальті: Річард, 80

Шахтар переміг Карабах у контрольному матчі – дебютний матч Бондаренка та гол Мудрика

На 26-й хвилині Шахтар відкрив рахунок – Марлос віддав ефектну передачу на Мораєса, який обіграв воротаря та вразив вже порожні ворота. Через хвилину рахунок був вже 2:0 – тепер вже Марлос схожим чином переграв голкіпера та подвоїв перевагу своєї команди.

На екваторі другого тайму Зубір скоротив відставання Карабаха. На 77-й хвилині Мудрик знову відновив комфортну перевагу "гірників". Цей гол став дебютним для Мудрика у складі Шахтаря. Донеччани в підсумку перемогли у заключному матчі на перших зборах.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Шахтар - Карабах: Субота 26 січня 2019

Шахтар
Матч завершено
3 : 1
Карабах
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