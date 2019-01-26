Шахтар – Карабах – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переграв Карабах в заключному матчі донеччан на першому зборі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар – Карабах – 3:1

Голи: Мораєс, 26, Марлос, 27, Мудрик, 77 – Зубір, 64

Нереалізований пенальті: Річард, 80

Шахтар переміг Карабах у контрольному матчі – дебютний матч Бондаренка та гол Мудрика

На 26-й хвилині Шахтар відкрив рахунок – Марлос віддав ефектну передачу на Мораєса, який обіграв воротаря та вразив вже порожні ворота. Через хвилину рахунок був вже 2:0 – тепер вже Марлос схожим чином переграв голкіпера та подвоїв перевагу своєї команди.

На екваторі другого тайму Зубір скоротив відставання Карабаха. На 77-й хвилині Мудрик знову відновив комфортну перевагу "гірників". Цей гол став дебютним для Мудрика у складі Шахтаря. Донеччани в підсумку перемогли у заключному матчі на перших зборах.