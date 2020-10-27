"Безумовно, що у "гірників" залишився осад від серпневого матчу в півфіналі Ліги Європи. Все-таки, рахунок 0:5 – болючий. Однак зараз потрібно вирішувати інші питання. Футболісти Шахтаря не повинні думати про помсту. Зараз важливо просто здобути позитивний результат.

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Думаю, наставник має змінити склад. Але досвідчені виконавці з’являться в стартовому складі в поєдинку з Інтером.

Важко щось передбачити. Матч буде дуже складним для "гірників", але, знову ж таки, дуже хочеться, щоб переможний хід Шахтаря в Лізі чемпіонів продовжився. Мене влаштує рахунок і 1:0, і 2:1", – сказав Воробей для bookmaker-ratings.

Поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер відбудеться сьогодні, 27 жовтня, початок матчу о 19:55.

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