Поєдинок Шахтаря та Інтера стане дебютним у ролі коментатора для Віктора Вацка після його повернення на телеканали "Футбол".

Як відомо, сьогодні, 27 жовтня Шахтар зіграє проти Інтера у матчі другого туру Ліги чемпіонів, початок матчу о 19:55.

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Поєдинок транслюватимуть на телеканалі Футбол 1, а коментатором стане Віктор Вацко, повідомив Іван Гресько у своєму Facebook. Це буде перший матч Вацка після повернення на канали "Футбол" у ролі коментатора.

Нагадаємо, Віктор покинув телеканали влітку 2019-го, зосередившись на своєму Youtube-каналі Вацко Live. Він працював на "Футболах" з 2010 по 2012 рік, а також з 2013-го по 2019-й, проте вчора повернувся до діяльності на телебаченні.

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