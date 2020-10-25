Матч групового етапу найпрестижнішого європейського турніру між українською та італійською командами розсудять болгарські арбітри.

Поєдинок другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між командами Луїша Каштру та Антоніо Конте обслуговуватиме бригада арбітрів з Болгарії на чолі з 34-річним Георгієм Кабаковим.

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Як інформує офіційний сайт УЄФА, на лініях йому допомагатимуть Мартін Маргарітов і Діян Валков. Резервним арбітром буде Волен Чинков. За VAR відповідатимуть рефері з Німеччини – Фелікс Цвайєр та його помічник Марко Ахмюллєр.

До слова, зустріч Георгія Кабакова з українською командою відбудеться вперше – раніше болгарин не обслуговував матчі за участю наших команд.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Інтером відбудеться вже у найближчий вівторок, 27 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55. У паралельному матчі групи В менхенгладбаська Борусія прийматиме мадридський Реал.

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