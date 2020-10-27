"Мені здається, що не 200, а тисячу відсотків залишили сьогодні на полі. Менше тижня тому був матч з Реалом. Хлопці трохи втомилися, але всі були згуртовані, зібрані і добре провели матч. Дуже добре, що зіграли на нуль. Зараз потрібно відновитися і рухатися далі.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Якщо зіграли на нуль, то план в захисті спрацював. Найнебезпечніший момент – в середині першого тайму був відрізок, коли Інтер почав тиснути, важко було, постійні закиди. Але ми впоралися з цим.

Виходили з захисту через довгі передачі, тому що суперник пресингував. Пам'ятаємо, що у них хороший пресинг ще з півфіналу ЛЄ. Коли була можливість, ми починали низом, але важко було виходити через короткі і середні паси.

Не думаю, що нічия – це наш можливий максимум. Завжди є куди рости і до чого прагнути. Кожен в команді знає, що він може більше, краще, що буде прогресувати, але сьогодні нічия.

Що матч з Реалом, що цей – обидва важкі. Але з іспанцями було легше виходити з оборони, тому сьогодні мені було важче.

Звичайно, такі матчі надовго залишаються в пам'яті. Це найкращий турнір, де ти граєш з найкращими гравцями і командами. Після таких матчів ти прогресуєш. Чим більше їх буде, тим краще для кожного", – розповів Трубін в ефірі ТК Футбол.

Після двох турів групового етапу ЛЧ Шахтар лідирує у своєму квартеті з 4-ма очками. Наступний двобій підопічні Каштру проведуть проти Борусії М 3 листопада.

Шахтар вистраждав нічию проти Інтера – Трубін та поперечки врятували очко