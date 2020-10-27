Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру вдруге поспіль у рамках головного євротурніру випустив основу, в якій семеро виконавців потрапляють до категорії U-21.

"Помаранчево-чорні" стали другим клубом в історії ЛЧ, що в двох матчах поспіль виставив у старті сімох гравців до 21 року включно, повідомляє Opta Sports.

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Каштру, зокрема, випустив в основі Трубіна (19 років), Додо (21), Бондаря (21), Корнієнка (21), Маркоса Антоніо (20), Тете (20) та Соломона (21). Усі ці виконавці зіграли з перших хвилин і в Мадриді проти Реала тиждень тому. У 1993 році подібне досягнення встановив московський ЦСКА.

Нагадаємо, що "гірники" після дивовижної перемоги над "вершковими" очолюють групу B (3 пункти). Натомість міланський Інтер ділить друге-третє місця з Борусією М (в обох – по 1 балу).

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