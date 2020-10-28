"Мені як атакувальному гравцю, який полюбляє забивати та віддавати гольові передачі, було дуже важко постійно повертатися назад.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Але іноді потрібно робити це, ти змушений бути оборонцем. Нам необхідно було спільно працювати та докласти максимум зусиль", – наводить слова хавбека офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч проти "нерадзуррі" завершився нульовою нічиєю. Завдяки набраному балу Шахтар став лідером групи B. В активі донеччан наразі 4 очки.

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