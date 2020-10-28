Шахтар – Інтер: Соломон пояснив свою роль у двобої з міланцями
Півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон поділився секретом успішного підсумку протистояння з міланським Інтером у рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
"Мені як атакувальному гравцю, який полюбляє забивати та віддавати гольові передачі, було дуже важко постійно повертатися назад.
Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу
Але іноді потрібно робити це, ти змушений бути оборонцем. Нам необхідно було спільно працювати та докласти максимум зусиль", – наводить слова хавбека офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що матч проти "нерадзуррі" завершився нульовою нічиєю. Завдяки набраному балу Шахтар став лідером групи B. В активі донеччан наразі 4 очки.
Шахтар вистраждав нічию проти Інтера – Трубін та поперечки врятували очко