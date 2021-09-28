Шахтар – Інтер: Соломон помітив якісні зміни "нерадзуррі" за рік
13:48 - Читать на русском
Півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон поділився очікуваннями напередодні поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.
"Справді, Інтер сильно змінився. Впевнений, що вони стали сильнішими в порівнянні з минулим роком.
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Відмінна команда, яскраві футболісти та крутий тренер. Очікую, що для нас це випробування буде складним. Ми зробимо все залежне від нас, щоб перемогти в цьому матчі", – заявив вінгер у коментарі Sport Arena.
До слова, матч Шахтар – Інтер відбудеться у вівторок, 28 вересня. Початок поєдинку о 19:45.
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