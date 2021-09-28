"Справді, Інтер сильно змінився. Впевнений, що вони стали сильнішими в порівнянні з минулим роком.

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Відмінна команда, яскраві футболісти та крутий тренер. Очікую, що для нас це випробування буде складним. Ми зробимо все залежне від нас, щоб перемогти в цьому матчі", – заявив вінгер у коментарі Sport Arena.

До слова, матч Шахтар – Інтер відбудеться у вівторок, 28 вересня. Початок поєдинку о 19:45.

Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів