Шахтар – Інтер: Шкріняр розчарований підсумком гри у Києві
23:00 - Читать на русском
Захисник Інтера Мілан Шкріняр поділився враженнями від поєдинку з Шахтарем в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів.
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"Ми хотіли перемогти та були близькі до цього. Але й вони теж мали нагоди. Трохи розчаровані результатом, дуже хотіли здобути ці 3 очки.
Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу
У будь-якому разі, вітаю всю команду з хорошою грою в обороні, хоча й могли зробити більше в наступальній фазі", – сказав Мілан Шкріняр.
Нагадаємо, Шахтарю та Інтеру не вдалося виявити сильнішого у матчі другого туру ЛЧ. Команди розписали нічию (0:0) та заробили свої перші очки в Лізі чемпіонів.
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Джерело: Футбол-24
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