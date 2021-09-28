Захисник Інтера Мілан Шкріняр поділився враженнями від поєдинку з Шахтарем в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів.

"Ми хотіли перемогти та були близькі до цього. Але й вони теж мали нагоди. Трохи розчаровані результатом, дуже хотіли здобути ці 3 очки.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

У будь-якому разі, вітаю всю команду з хорошою грою в обороні, хоча й могли зробити більше в наступальній фазі", – сказав Мілан Шкріняр.

Нагадаємо, Шахтарю та Інтеру не вдалося виявити сильнішого у матчі другого туру ЛЧ. Команди розписали нічию (0:0) та заробили свої перші очки в Лізі чемпіонів.

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