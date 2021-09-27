"Інтер – дуже сильна команда, чемпіон Італії. У цьому сезоні вони навіть сильніші, ніж в минулому. Шахтар завжди старається показати хороший футбол. Ми будемо готові до всього. Це складний суперник, але ми розпочали новий цикл і хочемо гідно виступати в Лізі чемпіонів, створювати проблеми кожному. Роботи в нас багато. Можливо, будемо більше захищатися, можливо, ні. Це буде залежати від обставин.

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Вони втратили Хакімі та Лукаку, але на заміну прийшли дуже сильні гравці. Також втратили одного з найкращих тренерів в Італії, але Сімоне Індзагі – теж хороший тренер. Інтер впевнений в собі після чемпіонства. Перемоги надають впевненості у правильності обраного шляху. Морально Інтер зараз міцніший і переконливіший.

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Я багато грав проти Сімоне Індзагі. Десь більше щастило йому, десь – мені. Я його дуже поважаю. Я не відчуваю тиску, інакше не зміг би працювати. Я розумію, що є високі очікування. Звичайно, я пишаюся тим, що я представляю Італію в Україні. Завтра важливий матч з Інтером, але на вихідних не менш відповідальний поєдинок проти Динамо, адже ми повинні повернутися на вершину в Україні.

Перемога Усика? Я не спортивна людина. Я люблю тільки футбол, я хворий футболом. Поговоріть про це з гравцями.

Обидві команди програли перший матч, але це були різні поразки, адже Інтер програв Реалу, а ми – Шерифу. Це різні реальності. Я подивився майже всі матчі Інтера в сезоні, зокрема з Аталантою. Дуже хороший інтенсивний матч. Не думаю, що завтра в них буде інше відношення. Я не знаю, як вони будуть грати, але на такому рівні ми повинні бути готові до всього.



Навіть якщо ми зробимо все – не факт, що виграємо. Я кажу, що Інтер сильніший. Але всі думали, що Шахтар сильніший за Шериф… Це футбол, тут можливо все. Кожен матч розпочинається з 0:0. Головне – футболісти повинні отримувати задоволення від гри. Тільки так вони зможуть викластися на максимум", – сказав Де Дзербі на передматчевій прес-конференції.

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