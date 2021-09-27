"Я дуже добре пам'ятаю матч проти Шахтаря, в якому я 21 рік тому забив гол. На жаль, для всіх це було давно. Думаю, що Шахтар досяг значних успіхів, два роки тому вони вийшли у півфінал Ліги Європи, вони дуже виросли. Шахтар є амбітним і хоче створити нам проблеми.

Шахтар – Інтер: поєдинок Ліги чемпіонів обслуговуватиме арбітр, який ставив пенальті у ворота збірної України

Попри поразку від Реала у першому матчі групи, поєдинок з Шахтарем не буде для нас вирішальним. Однак гра є дуже важливою, адже Шахтар – це дуже хороша команда. У ній багато індивідуальностей, які дуже добре підготовлені і добре грають у футбол. Нам доведеться провести чудовий матч, знаючи, що ми провели дуже хорошу гру проти Аталанти.

Я переглянув кілька поєдинків Шахтаря, зокрема, останні матчі Ліги чемпіонів і гру за Суперкубок і помітив, що Де Дзербі намагається реалізувати свої ідеї. За два з половиною місяці він добре попрацював. Він вніс певні зміни, використовуючи гравців, які у нього є і які мають для нього абсолютну цінність.

Щоб я хотів побачити завтра у грі своєї команди? Нам потрібно знайти баланс: ми атакуємо великими силами, але іноді повинні шукати менш складні шляхи, тому що часто помиляємось", – сказав Індзагі на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Інтером відбудеться у вівторок, 28 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

Чи є життя після Конте – Ювентус уже списали, Інтер повинен остерігатися не лише Аталанти, а й Шахтаря