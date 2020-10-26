"Лукаку – футболіст дуже високого рівня. Лаутаро – також. Це дуже сильна пара, яка визначає гру команди попереду. Вони важливі для Інтера. Можуть додати, спрогресувати. Але, перш ніж порівнювати їх з найкращими футболістами сьогодення, потрібно побачити, як вони виграють трофеї. Великі перемоги допомагають завоювати місце в пантеоні. Ромелу та Лаутаро ще молоді, в них все попереду.

Шахтар – Інтер: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Під час попередньої зустрічі з Шахтарем ми провели майже ідеальний матч, який важко буде завтра повторити. Інтер тоді зразково діяв і з м’ячем, і без м’яча. Ми знаємо про силу суперника. В них багато бразильців, команда вміє якісно контратакувати. Перемога над Реалом не може бути випадковою. Однак ми добре готові до завтрашнього матчу. Сподіваємося, що зможемо реалізувати всі свої задуми на полі.

Інтер стає величиною на євроарені. Попередній сезон приніс нам хороший досвід, дав змогу набути переможного менталітету. Ми агресивно атакуємо та агресивно обороняємося. Я вважаю, що це правильний шлях. Інтер поважає суперників, але важливо грати від себе. Найгірше – це пасивність. Я не дозволю, щоб команда діяла пасивно. Команда повинна атакувати, боротися та тримати високий темп.

Подивилися декілька матчів Шахтаря в чемпіонаті, зокрема останній. Ми знаємо, настільки це сильна команда, поважаємо суперника. Віддаю їм належне, що клуб знаходить і розвиває якісних бразильців. Пам’ятаю, як ще з Ювентусом грав проти Шахтаря, а в них у складі були Фернандінью, Мхітарян, Вілліан, Срна. Тепер в них погоду роблять інші якісні футболісти. Це сильний опонент, але повторюю – ми хочемо орієнтуватися на власні сильні сторони", – сказав Конте на прес-конференції.

Нагадаємо, двобій Шахтаря та Інтера відбудеться 27 жовтня. У першій зустрічі групового етапу "гірники" перемогли на виїзді Реал (3:2).

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