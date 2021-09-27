Хороші новини з лазарету отримав наставник Інтера Сімоне Індзагі перед поєдинком із Шахтарем.

Півзахисник Інтера Артуро Відаль залікував пошкодження та найімовірніше полетить з чинним чемпіоном Італії до Києва на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря, повідомляє FC Inter News.

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Схожа ситуація і з Карлосом Хоакіном Корреа, який вже тренується у загальній групі міланської команди.

Нагадаємо, зустріч "гірників" та Інтера відбудеться 28 вересня на НСК Олімпійський, початок о 19:45. У першому матчі групового етапу італійці вдома мінімально поступились Реалу (0:1).

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