Шахтар – Інтер: одразу дві зірки "нерадзуррі" відновились і готові до виїзду у Київ
10:29 - Читать на русском
Хороші новини з лазарету отримав наставник Інтера Сімоне Індзагі перед поєдинком із Шахтарем.
Півзахисник Інтера Артуро Відаль залікував пошкодження та найімовірніше полетить з чинним чемпіоном Італії до Києва на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря, повідомляє FC Inter News.
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Схожа ситуація і з Карлосом Хоакіном Корреа, який вже тренується у загальній групі міланської команди.
Нагадаємо, зустріч "гірників" та Інтера відбудеться 28 вересня на НСК Олімпійський, початок о 19:45. У першому матчі групового етапу італійці вдома мінімально поступились Реалу (0:1).
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