Шахтар – Інтер: міланці вилетіли до України – дует зірок повернувся після травм
Міланський Інтер вирушив до Києва на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.
Сімоне Індзагі взяв у вояж до столиці України 23-х гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.
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До заявки Інтера потрапили, зокрема, й хавбек Артуро Відаль і нападник Хоакін Корреа. Обидва пропустили поєдинок із Аталантою (2:2) в Серії А через ушкодження. Не потрапив до списку гравців Стефано Сенсі. Травма коліна відправила його в лазарет на кілька тижнів.
Воротарі: Хандановіч, Кордац, Раду
Захисники: де Врей, Коларов, Раноккія, Дімарко, Д'Амброзіо, Дарміан, Шкріняр, Бастоні
Півзахисники: Дюмфріс, Гальярдіні, Весіно, Перішіч, Чалханоглу, Відаль, Барелла, Брозовіч
Нападники: Санчес, Джеко, Лаутаро, Корреа
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Нагадаємо, що матч Шахтар – Інтер відбудеться у вівторок, 28 вересня. Початок поєдинку о 19:45.
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