Сімоне Індзагі взяв у вояж до столиці України 23-х гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар – Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів

До заявки Інтера потрапили, зокрема, й хавбек Артуро Відаль і нападник Хоакін Корреа. Обидва пропустили поєдинок із Аталантою (2:2) в Серії А через ушкодження. Не потрапив до списку гравців Стефано Сенсі. Травма коліна відправила його в лазарет на кілька тижнів.

Воротарі: Хандановіч, Кордац, Раду

Захисники: де Врей, Коларов, Раноккія, Дімарко, Д'Амброзіо, Дарміан, Шкріняр, Бастоні

Півзахисники: Дюмфріс, Гальярдіні, Весіно, Перішіч, Чалханоглу, Відаль, Барелла, Брозовіч

Нападники: Санчес, Джеко, Лаутаро, Корреа

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Нагадаємо, що матч Шахтар – Інтер відбудеться у вівторок, 28 вересня. Початок поєдинку о 19:45.

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