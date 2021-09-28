Шахтар – Інтер: матч Ліги чемпіонів зібрав більше 20 тисяч глядачів на НСК Олімпійський
21:18 - Читать на русском
Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Інтером викликав чималий ажіотаж у Києві.
завершено
Повболівати за "гірників" у матчі проти Інтера прийшли 26170 глядачів, повідомляє офіційний твіттер Шахтаря.
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Зауважимо, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, в Україні дозволено заповнювати арени на 1/2 від загальної кількості місць, тож НСК Олімпійський міг прийняти близько 35 тисяч уболівальників.
До слова, Інтер та Шахтар після першого туру розташувались на останніх місцях групи D із 0 очок, програвши Реалу та Шерифу відповідно.
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