Шахтар – Інтер: Корнієнко оцінив "нерадзуррі", пригадавши поразку у півфіналі Ліги Європи
09:22 - Читать на русском
Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко прокоментував прийдешній поєдинок проти Інтера в групі Ліги чемпіонів.
"Я думаю, ви самі бачили і пам'ятаєте гру, яку тоді Шахтар програв (0:5 у півфіналі Ліги Європи минулого сезону – прим. Футбол 24). Це серйозна команда, фізично дуже сильна, тим більше ви самі знаєте, які там гравці.
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Буде дуже непросто. Нічого, ми ту гру забули, у нас зараз буде нова гра з ними. Я думаю, ми постараємося показати себе набагато краще, ніж в тій грі", – сказав Віктор Корнієнко в ефірі Футбол News.
Вже сьогодні, 27 жовтня, на Шахтар очікує поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ проти Інтера. Початок матчу о 19:55.
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