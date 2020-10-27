"Я думаю, ви самі бачили і пам'ятаєте гру, яку тоді Шахтар програв (0:5 у півфіналі Ліги Європи минулого сезону – прим. Футбол 24). Це серйозна команда, фізично дуже сильна, тим більше ви самі знаєте, які там гравці.

Шахтар – Інтер: передматчева прес-конференція Антоніо Конте

Буде дуже непросто. Нічого, ми ту гру забули, у нас зараз буде нова гра з ними. Я думаю, ми постараємося показати себе набагато краще, ніж в тій грі", – сказав Віктор Корнієнко в ефірі Футбол News.

Вже сьогодні, 27 жовтня, на Шахтар очікує поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ проти Інтера. Початок матчу о 19:55.

Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів