Як відомо, вже у вівторок, 28 вересня, Шахтар на НСК Олімпійський зійдеться з Інтером у матчі 2-го туру групового розіграшу ЛЧ. Напередодні "помаранчево-чорні" на своїй базі у Святошино провели відкрите тренування, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Робота на полі тривала близько 80 хвилин. Після розминки футболісти приступили до роботи з м'ячем і виконання тактичних вправ з акцентом на матч Ліги чемпіонів. Індивідуально займались Євген Коноплянка, Валерій Бондар і Георгій Судаков. Не допоможуть "гірникам" і двоє бразильців – Дентінью та Фернандо відновлюються після ушкоджень.

Нагадаємо, матч між українцями та італійцями розпочнеться о 19:45.

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