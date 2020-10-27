Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився з обоймою гравців, які допоможуть у матчі з Інтером в ЛЧ.

У список на принциповий поєдинок другого туру Ліги чемпіонів проти "нерадзуррі" потрапили 23 футболісти. Варто відзначити відсутність Жуніора Мораєса та Сергія Кривцова у заявці.

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Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, до обойми Луїша Каштру повертаються Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрік і Тайсон, які не були у заявці на гру з Реалом, але потрапили у список на матч із Ворсклою. А от Андрій Пятов уже був у запасі в Мадриді.

Після першого туру Шахтар очолює групу В завдяки перемозі над Реалом (2:3), Борусія М та Інтер мають по одному очку та ділять між собою 2 і 3 місця відповідно, "вершкові" замикають квартет.

Уже сьогодні, 27 жовтня, на Шахтар очікує поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ проти Інтера. Початок матчу о 19:55.

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