"Після приходу Індзагі багато залишилося без змін, зокрема, й наша тактична схема. Ті незначні зміни, які у нас є, вони в цілому стосуються гри всієї команди. Напевно, навіть більше гри в атаці, адже ми граємо в атакувальний футбол, багато створюємо, але нам ще трохи бракує балансу, і над цим ми працюємо.

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Дуже радий, що знову виступаю під керівництвом Сімоне Індзагі. Не можу сказати, що багато чого змінилося за ці три роки. Задоволений тим, що разом з ним прийшов і його тренерський штаб. У мене хороші стосунки з усіма і я вважаю, що під його керівництвом команда буде прогресувати", – сказав де Врей.

Нагадаємо, матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер відбудеться у вівторок, 28 вересня. Стартовий свисток на НСК Олімпійський у Києві пролунає о 19:45. Додамо, що обидві команди стартували з поразок – від Шерифа та Реала відповідно.

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