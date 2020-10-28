"Думаю, нічия – хороший результат, оскільки вся команда намагалася заробити очки. Дуже важливо, що ми заробили цей бал. Дякую всій команді. Вся команда сьогодні – величезний герой. Ми досягли такого результату, тому що виконали завдання на гру.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Психологічний аспект після переходу з юнацького футболу на такий рівень? Відразу пригадується матч проти Базеля у чвертьфіналі Ліги Європи. Тоді перед зустріччю був невеликий мандраж. Добре, що хлопці тоді заспокоїли. А коли вже виходив на матч з Реалом і Інтером – в таких поєдинках хочеться грати, тим більше коли вболівальники приходять на стадіон. Ти граєш з футболістами, яких бачив тільки по телевізору, зірками світового футболу. Ти теж хочеш показати свої найкращі якості та протистояти їм. Це завжди цікаво і мотивує.

Найскладніший опонент в матчах з Реалом і Інтером? Напевне, найважче проти Лукаку. З ним потрібно грамотніше вибирати позицію, грати на випередження, витикати м'яч. З ним марно грати в силовій боротьбі, це важко. Що стосується Лаутаро, то ти бачиш його рухи, граєш по ньому. Він хороший нападник, але не скажу, що сьогодні створив якісь проблеми", – сказав Валерій Бондар у коментарі програмі Ніч Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Шахтар зумів втримати нічию у непростому матчі з Інтером (0:0). Після двох турів "гірники" лідирують у групі В з 4-ма очками, другою йде Борусія М, третім – Інтер, а замикає квартет Реал. У наступному турі Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з Борусією М.

"Шахтар у Лавру заніс перед матчем": табуретка Конте, чи був пенальті на Лукаку, або Чому у Шеви болітиме голова