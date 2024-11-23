Шахтар розбив Інгулець у матчі 14-го туру УПЛ, який відбувся 23 листопада 2024 року. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Інгулець на "Футбол 24".

Шахтар довго не міг забити, ще й Судаков не реалізував пенальті – Паламарчук відбив вже 4-й поспіль 11-метровий. Однак воротар Інгульця нічого не зміг зробити з ударом Бондаренка після ефектного пасу п'яткою Сікана.

Шахтар забив шість голів Інгульцю – Бондаренко та Сікан створили красу, Паламарчук відбив 4-й пенальті поспіль

Друга половина почалась зі швидких голів Франьїча та Кевіна: перший замкнув навіс Зубкова після розіграшу кутового, а другий точно пробив з лінії штрафного (також асистував Олександр). Інгулець намагався відігратись, залишаючи великі зони в захисті, чим і користувались "гірники". Егіналдо головою замкнув навіс Невертона, Зубков ефектно забив у дальню дев'ятку, а Егіналдо поставив крапку на 82-й хвилині.