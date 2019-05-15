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Шахтар – Інгулець: стало відомо, у яких формах суперники вийдуть на фінал Кубка України

15 травня 19:50 639 Читать на русском
Шахтар – Інгулець: стало відомо, у яких формах суперники вийдуть на фінал Кубка України
Шахтар – Інгулець / Фото ФК Шахтар

Шахтар та Інгулець визначились з екіпіруванням на заключний матч Кубка України.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

Шахтар прийматиме Інгулець у якості номінального господаря в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. Стартовий свисток пролунає о 21:00.

Шахтар – Інгулець: анонс фіналу Кубка України

"Гірники" вийдуть на матч у традиційній помаранчево-чорній формі, натомість гості одягнуть екіпірування жовтого кольору.

Нагадаємо, у півфінальних поєдинках Шахтар впорався з СК Дніпро-1 (2:0), а Інгулець несподівано вибив Зорю (2:1).

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Шахтар Шахтар Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар
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