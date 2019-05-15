Шахтар – Інгулець: Соломон забив розкішний прем'єрний гол за донеччан

Півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон забитим м'ячем допоміг "гірникам" здолати петровський Інгулець (4:0) у фіналі Кубка України.

Цей гол став для ізраїльського хавбека дебютним у помаранчево-чорній футболці.

Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець

Соломон вийшов із лави для запасних на 61-й хвилині, замінивши Віктора Коваленка. А вже за три хвилини молодому таланту вдалося відзначитися м'ячем: Тете прорвався правим флангом і віддав передачу в район лінії штрафного майданчика, а там Соломон накрутив оборонця і класно поклав сферу в дальній кут воріт.

Нагадаємо, що 19-річний хавбек перебрався до Шахтаря взимку. З того часу він вже встиг провести 13 поєдинків у всіх турнірах.