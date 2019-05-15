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Шахтар – Інгулець: Соломон забив розкішний прем'єрний гол за донеччан

15 травня 23:51 431 Читать на русском
Шахтар – Інгулець: Соломон забив розкішний прем'єрний гол за донеччан
Манор Соломон (ліворуч) / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон забитим м'ячем допоміг "гірникам" здолати петровський Інгулець (4:0) у фіналі Кубка України.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

Цей гол став для ізраїльського хавбека дебютним у помаранчево-чорній футболці.

Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець

Соломон вийшов із лави для запасних на 61-й хвилині, замінивши Віктора Коваленка. А вже за три хвилини молодому таланту вдалося відзначитися м'ячем: Тете прорвався правим флангом і віддав передачу в район лінії штрафного майданчика, а там Соломон накрутив оборонця і класно поклав сферу в дальній кут воріт.

Нагадаємо, що 19-річний хавбек перебрався до Шахтаря взимку. З того часу він вже встиг провести 13 поєдинків у всіх турнірах.

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Відеоновини Шахтар Шахтар Кубок України Інгулець - Шахтар Манор Соломон Манор Соломон
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