Шахтар переміг Інгулець у матчі 14-го туру УПЛ, який відбувся 23 листопада 2024 року. Результат та огляд матчу УПЛ Шахтар – Інгулець читайте в цій новині на "Футбол 24".

Маріно Пушіч вдався до косметичних експериментів. Так, місцем у старті поступився Микола Матвієнко – замість нього в центрі оборони вийшов Бартол Франьїч. Перший момент створили "гірники" – Сікану трохи забракло точності. Інгулець відповів небезпечним ударом П'ятова, але Різник впорався. Відповідь Шахтаря: Зубков увірвався з правого краю в штрафний, але Паламарчук здійснив сейв.

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А от після цього моменти в грі на певний період зникли. Шахтар прогнозовано більше контролював м'яч. Зубков з другої спроби не зміг прошити Паламарчука, а на 41-й хвилині "гірники" заробили пенальті – Станіслав-Нурі Малиш заблокував удар Судакова рукою. Сам Георгій взявся пробивати 11-метровий, однак Паламарчук зумів відбити удар у правий нижній кут. Це вже четвертий сейв поспіль після удару з пенальті для голкіпера Інгульця.

Перед самою перервою Шахтар таки повів у рахунку. Зубков розігнав атаку правим флангом, віддавши на Бондаренка, Артем протягнув майже до штрафного та віддав на Сікана. Данило зіграв хитро, вдавши, що пробиватиме, а сам п'яткою викотив набігаючому Бондаренку. Удар в дотик – 1:0!

Не встиг другий тайм розпочатись, як Шахтар подвоїв перевагу. Зубков після розіграшу кутового навісив на дальню стійку, а Франьїч вистрибнув вище за всіх, забивши перший гол в УПЛ. А ще через 3 хвилини рахунок став розгромним. Зубков розігнав атаку правим флангом та помітив вільного Кевіна у центрі перед штрафним. Удар бразильця в дотик – Паламарчук не міг врятувати, 3:0!

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Інгулець міг скоротити відставання: Білоцерківець класно обіграв Франьїча, але його обвідний удар потягнув Різник. Шахтар відповів ефектним моментом Егіналдо – бразилець обіграв захисника, вискочив віч-на-віч з Паламарчуком, але пробив надто кволо. Але вінгер не покинув поле без забитого м'яча. Інгулець великими силами пішов вперед, залишивши позаду дуже багато простору. Невертон віддав на Педрінью, який забіг у штрафний суперника та легко навісив на Егіналдо – того ніхто не накривав.

Шахтар продовжив добивати суперника. Спочатку Зубков класно зіграв у стіночку з Криськівим та пробив у дальню дев'ятку. А бразильці пошматували захист Інгульця: Невертон та Егіналдо вискочили вдвох на воротаря, другий оформив дуже легкий дубль. Швед після виходу на заміну забив сьомий, але зробив це з очевидного офсайду.

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