Шахтар – Інгулець: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями від перемоги над Інгульцем в фіналі Кубка України (4:0).

"Перш за все я хочу привітати тих, хто отримав нагороди ще до гри: Марлоса, Вернидуба та інших.

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Це був фінал, і потрібно брати до уваги те, що Інгулець раніше вибив з турніру трьох учасників Прем'єр-ліги. Ми прекрасно розуміли: якщо не підійдемо відповідально і з повагою до суперника, то можемо все ускладнити. У підсумку провели дуже серйозний, хороший матч. Знали, що заб'ємо перший гол – і далі буде легше. Так і сталося.

Можу лише позитивно відгукнутися про Інгулець: вони молодці, бо дійшли до фіналу. Ми здобули перемогу з переконливим рахунком і могли забити ще більше. Гра стала легшою завдяки діям моїх футболістів.

Думаю, команда буде мотивована на наступний матч УПЛ. Все-таки це наша найголовніша мета – стати чемпіонами. Хлопці провели чудовий сезон і розуміють, що це дійсно вирішальний момент. Мені їх особливо не потрібно мотивувати: всі налаштовані на те, щоб якомога швидше здобути ще один титул", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" знаходяться за крок від здобуття титула чемпіона України, випереджаючи Динамо у турнірній таблиці на 11 очок.

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