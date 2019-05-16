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Шахтар – Інгулець: перемога донеччан стала найбільшою в історії фіналів Кубка України

16 травня 06:00 2162 Читать на русском
Шахтар – Інгулець: перемога донеччан стала найбільшою в історії фіналів Кубка України
Радість донеччан / ФК Шахтар

Донецький Шахтар розгромив петровський Інгулець (4:0) у вирішальному матчі Кубка України та встановив новий орієнтир для переможців турніру.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

Перемога "гірників" – найбільша в історії фіналів національного Кубка, повідомляє Sport Arena.

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар зусиллями Тете (двічі), Жуніора Мораєса та Манора Соломона оформив розгром представника Першої ліги. Попередній рекорд був встановлений у сезоні 1998/99, коли київське Динамо розгромило львівські Карпати (3:0). У сезоні 2012/13 це досягнення повторив донецький Шахтар, розгромивши одеський Чорноморець.

Відзначимо, що Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв у новітній історії України. Кожен із вітчизняних грандів здобув по 33 трофеї.

Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець

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