Шахтар – Інгулець: перемога донеччан стала найбільшою в історії фіналів Кубка України

Донецький Шахтар розгромив петровський Інгулець (4:0) у вирішальному матчі Кубка України та встановив новий орієнтир для переможців турніру.

Перемога "гірників" – найбільша в історії фіналів національного Кубка, повідомляє Sport Arena.

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар зусиллями Тете (двічі), Жуніора Мораєса та Манора Соломона оформив розгром представника Першої ліги. Попередній рекорд був встановлений у сезоні 1998/99, коли київське Динамо розгромило львівські Карпати (3:0). У сезоні 2012/13 це досягнення повторив донецький Шахтар, розгромивши одеський Чорноморець.

Відзначимо, що Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв у новітній історії України. Кожен із вітчизняних грандів здобув по 33 трофеї.

Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець