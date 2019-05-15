Шахтар – Інгулець: "гірники" разом з Марлосом прибули на фінал Кубка України

Донецький Шахтар прибув до Запоріжжя, де відбудеться фінальний матч Кубка України.

Ввечері 14 травня Шахтар у повному складі літаком дістався до Запоріжжя, у якому буде проведено фінальний матч Кубка України проти Інгульця, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Зауважимо, що з командою також полетів і вінгер Марлос, який нещодавно повернувся до тренувань після операції, яку було проведено 9 квітня.

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Нагадаємо, фінальний поєдинок за Кубок України між Шахтарем та Інгульцем відбудеться у Запоріжжі, сьогодні, 15 травня. Початок матчу о 21:00.