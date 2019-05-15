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Шахтар – Інгулець: Беленюк зробив прогноз на фінал Кубка України з цікавою ремаркою

15 травня 18:04 679 Читать на русском
Шахтар – Інгулець: Беленюк зробив прогноз на фінал Кубка України з цікавою ремаркою
Жан Беленюк / Фото з соцмереж

Відомий український борець Жан Беленюк поділився очікуваннями від фіналу Кубка України.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"У матчі між Шахтарем та Інгульцем я б поставив на рахунок 3:0 на користь донецького клубу, це і є мій прогноз.

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Було б на місці Інгульця Динамо, я б поставив на "біло-синіх". Я ж киянин. А Інгулець... Я про таку команду сьогодні взагалі вперше почув", – цитує Беленюка segodnya.

Зустріч між Шахтарем та Інгульцем відбудеться 15 травня, початок о 21:00.

Нагадаємо, Динамо покинуло розіграш Кубка України на стадії 1/4 фіналу, поступившись "гірникам".

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