Шахтар у рамках 14-го туру УПЛ зіграє з Інгульцем. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч із очевидним фаворитом. Чинний чемпіон зустрічається з дном турнірної таблиці – при цьому андердог додатково полегшує завдання своїм суперникам. Петровці відлучили одразу п'ятьох футболістів від основного складу, причому деякі з них були явними лідерами. Чи то через результати, чи то через гроші.

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У "козаків" і без того склад першоліговий, а резерву в ньому не було. Складається враження, ніби Олександр Поворознюк вирішив катапультувати свою іграшку назад у ПФЛ. Імпульсивний власник ще після попереднього вильоту якось занадто легко змирився, та і загалом той сезон виглядав дивно. Наприклад, Інгулець скатав домашку з Шахтарем у Львові через необхідність полагодити автобус.

Навіть по ходу тріумфального сезону в Першій лізі склад не посилювався під левел-ап. Саме тому в збереження Інгульця в еліті ніхто не вірить – втім, створити певні проблеми "гірникам" цей колектив здатний. Зумів же він забити два голи Динамо? Зумів же стримати Полісся? Отож-бо й воно.

Шанси на створення проблем для Шахтаря зростають ще й через календар чемпіона. Вже у середу донеччанам доведеться зіграти в Ейндховені – цей матч стане останньою спробою зачепитись за євровесну. По-друге, там буде дуже важко, адже ПСВ здобув 11 перемог в 12 матчах чемпіонату, забивши 40 голів – а в ЛЧ він стримав ПСЖ й Спортінг, розтрощивши Жирону (4:0).

Відповідно, Маріно Пушіч має виставити максимально основний склад. І цей склад має добре відпочити. Поєдинок з Інгульцем виявився максимально доречним – сьогодні можна випустити резервістів. Хоча кількох лідерів все ж маємо побачити, адже тонус втрачати не можна, та й закрити гру треба якомога швидше.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Інгулець

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Франьїч, Азаров – Степаненко – Педрінью, Бондаренко, Марлон, Невертон – Траоре

Інгулець: Паламарчук – Малиш, Вілівальд, Шершень – Білоцерковець, Волохатий, Сад, П'ятов, Мисик – Кисленко, Могильний

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Другий склад Шахтаря бив і значно міцнішу Зорю, а з петровцями резервісти точно не відчують проблем. Ставимо на розгром, але бодай одного гола у відповідь дочекатись реально. Інгулець безнадійний в кадровому плані, але не в організаційному.

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