На 25-й хвилині донеччани перехопили м'яч на чужій половині поля, далі Кевін віддав класний проникний пас на Аліссона, який впевнено реалізував момент. Пізніше Аліссон оформив асист, його подачу з кутового замкнув Еліас. На 47-й хвилині нестримний Аліссон виграв боротьбу в захисника Ільвеса та забив третій гол Шахтаря.

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Асист міг оформити Очеретько, проте хорошим пасом українця не скористався Аліссон, але на добиванні опинився Кевін – 4:0. На 88-й хвилині Педріньйо пройшов у штрафний Ільвеса та наважився на удар, воротар дещо "загубив ворота" та пропустив п'ятий гол. Крапку у матчі поставив Невертон, який з близької відстані пробив у ближній кут. 6:0.