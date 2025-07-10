Дві несподіванки у складі Шахтаря

Арда Туран дебютував у офіційних матчах на чолі Шахтаря. Суперник здавався простим, однак завчасно коронувати "гірників" на 2-й раунд кваліфікації ЛЄ не хотілося. По-перше, у пам'яті ще свіжі муки донеччан у попередньому чемпіонаті, коли навіть Колос забивав чотири голи Різнику. По-друге, Ільвес мав перевагу в тонусі – у фінській лізі минуло вже 15 турів.

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Турецький фахівець зумів здивувати експертів. Він довірив місце в основі Коноплі, хоча Юхим на першому зборі ніколи не виходив у складі, наближеному до основного. До того ж, його вміння зміщуватись у центр при розіграші атак в нинішньому Шахтарі не таке важливе, як здатність обігрувати біля бровки.

Але Юхим вийшов у старті. Крім того, на вістрі атаки з'явився Кауан Еліас. Основним на цій позиції здавався Егіналду, який краще проявив себе у спарингах.

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Від Арди Турана вимагають домінування, а сам він ще й хоче підтримувати високу інтенсивність гри. І пресингувати. Здавалося, що з останніми двома аспектами виникнуть проблеми, адже за 20 днів досягнути високого рівня організації тиску й перехідних фаз важко. Та і з кондиціями було не все в порядку – турецький коуч розпочав збори із виснажливих 3-разових тренувань, закладаючи функціональну базу.

Втім, у поєдинку з Ільвесом "помаранчево-чорні" вразили темпом гри й доволі хорошим пресингом. Шахтар рідко втрачав м'яч, а при втратах досить швидко його повертав. Так, були нюанси – високий тиск вмикали тільки при розіграшах суперника від воріт, а в контрпресингу були певні провисання. Тим не менш, нинішнього рівня було достатньо, аби шокувати Ільвес.

"Гірники" в першому таймі контролювали м'яч 71% часу, ведучи за ударами з рахунком 14:2 (5:1 у площину). Не на всіх відрізках Шахтар був ефективний в просуваннях – десь на 30-х хвилинах Ільвес поставив непоганий низький блок, тож гра почала нагадувати класику УПЛ. Втім, донеччани змогли його зламати, та і загалом конвертація атак у моменти виявилась високою.

Донеччани мали забивати вже на 4-й хвилині, коли Бондаренко викотив передачу з правого флангу в центр штрафного. Еліас легко переграв захисника, однак подальший постріл по воротах виявився неточним.

На 12-й же хвилині фінів врятувала поперечина. Саме у неї влучив Конопля, який прийняв переведення Кевіна з лівого краю штрафного на правий кут. Юхим поклав корпус і завдав дуже потужного удару, однак суперникам пощастило.

Ще за сім хвилин Аліссон зачепився за навіс з правого флангу, скинувши м'яч на дальню стійку під замикання Судакову. Георгій пробивав з гострого кута у падінні, але у площину не влучив.

На 25-й хвилині він же обігрався з Кевіном у штрафному. В завершенні епізоду бразилець пробивав (або прострілював, але захисник заблокував постріл. На відеоповторі здалося, що сфера могла зачепити руку, але рефері промовчав. На щастя, вже за хвилину рахунок було відкрито.

Спрацював пресинг Шахтаря на чужій половині. Аліссон перехопив м'яч перед штрафним і віддав пас Кевіну, а сам побіг відкриватись у карний майданчик. Його співвітчизник швидко розрізав оборону передачею – голкіпер і захисник намагались випередити Аліссона, однак той встиг пробити першим. 1:0!

На 31-й та 35-й хвилинах два удари провів Аліссон. Другий був негострим (але знову варто відзначити взаємодію з Кевіном), а у перший стався після ефектного пасу Судакова. Нападник опинився на правому куті воротарського, але не зміг прошити воротаря Ільвеса.

Ще через шість хвилин Судаков розвернувся на лінії штрафного й вгатив повз ближню стійку. Зрештою, справа дійшла до заслуженого другого гола.

На 43-й хвилині Аліссон отримав шикарне переведення від Педріньйо та вийшов на рандеву з голкіпером, перекинувши його. Партнер вибив сферу на кутовий. Аліссон сам підійшов до прапорця й виконав подачу, яку замкнув Еліас. 2:0!

Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати, але чекати на розгром довго не довелося. Вже через дві хвилини по перерві Аліссон зачепився за скидку від Кевіна, протиснув захисника й пробив повз Віртанена – 3:0!

Бондаренко на 51-й міг і 4:0 зробити, вискочивши сам на сам, але Артем пробив вище воріт.

Після цього Шахтар дещо збавив оберти, граючи по рахунку. Ільвес навіть почав створювати моменти, демонструючи проблеми в обороні донеччан. На якусь мить здалося, що "гірники" знову кинули грати, як це вже було при попередніх тренерах.

Тоді Арда Туран почав проводити заміни – Судакова всадили на лавку (вийшов Очеретько), Педріньйо з'явився замість Бондаренка, а на 72-й хвилині Невертон і Вінісіус замінили Еліаса й Коноплю. До того часу моментів біля воріт фінів не виникало. Ніхто не міг подумати, що у наступні 20 хвилин Шахтар заб'є ще три голи

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Ільвес став сипатись після 74-ї хвилини. Саме тоді "помаранчево-чорні" зняли усі питання щодо переможця. Очеретько відкрився між лініями під пас Педро Енріке, після чого виконав закидання за спини захисникам під ривок Аліссону. Бразилець вибіг сам на сам і перекинув голкіпера – але не зміг. Тим не менш, на добиванні опинився Кевін. 4:0.

Фіни остаточно втратили надії. Шахтар же довів справу до приниження. На 85-й хвилині Педріньйо забив гол, який скасували через фол у атаці, а на 88-й він же забив чистий гол. Аліссон виступив у ролі асистента – Педріньйо ж прибрав захисника у штрафному й пробив у дев'ятку. 5:0!

Таким чином, Аліссон оформив дубль і виконав 3 результативних передачі. На 89-й же хвилині відзначився його співвітчизник Невертон, який увірвався до карного майданчик аз гострого кута й пробив низом під ближню стійку. 6:0! Цей гол став останнім у зустрічі.

Востаннє подібний розгром у єврокубках Шахтар чинив аж у 2014 році, коли вдалося двічі знищити БАТЕ (5:0, 7:0). Браво!

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