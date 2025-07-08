Шахтар – Ільвес: перший матч кваліфікації Ліги Європи розсудить нідерландська бригада арбітрів
УЄФА оприлюднив бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме перший поєдинок між Шахтарем і Ільвесом у рамках кваліфікації Ліги Європи.
На полі головним рефері працюватиме 32-річний арбітр із Нідерландів Марк Нагтегаал, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Шахтар – Ільвес: де дивитися перший матч кваліфікації Ліги Європи
Йому допомагатимуть лайнсмени з тієї ж країни – Йохан Балдер та Рой де Нас. За VAR відповідатимуть також представники Нідерландів: головним буде Річард Мартенс, асистентом – Ервін Бланк.
У сезоні 2024/25 Нагтегаал відсудив 17 матчів у внутрішній першості Нідерландів, де показав 40 жовтих карток і двічі вилучав гравців, а також працював на єврокубках та молодіжних турнірах під егідою УЄФА.
Нагадаємо, що матч відбудеться 10 липня у словенській Любляні на стадіоні Стожице. Початок – о 22:00 за київським часом. Гра-відповідь між командами відбудеться 17 липня у Фінляндії.
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