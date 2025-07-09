– Насамперед я дуже хотів би провести цю гру в нашій країні, Україні, але умови життя іноді бувають такими. Я хочу закликати всіх лідерів світу бути більш співчутливими і побажати всім миру. Незважаючи на те, що ми не граємо в нашій країні як господарі, я хотів би сказати "ласкаво просимо" нашим суперникам.

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Ми гратимемо проти команди, яка має план і систему. Ми намагалися набути найкращу форму, готуючись протягом цих 20 днів. Я довіряю своїм гравцям і вірю в їхній потенціал. Ми хочемо добре розпочати цю дуже красиву і особливу історію тут. Мої футболісти вже мають такий досвід, адже вони грали на цьому рівні раніше, і я вірю, що вони добре розпочнуть завтра, виступаючи на тому ж рівні.

– Стартовий склад у спарингу зі Словацко – це склад на завтрашній матч?

– Ні, це ще не потенційний стартовий склад на завтрашню гру. Я дивлюсь на це питання так само, як і коли був футболістом. Маємо не 11 виконавців, а 24 – і нам потрібні всі, бо можна робити шість замін за гру. Ви можете знати стартову одинадцятку, але як тренер ніколи не знаєш, яким буде склад, що завершить матч.

– Шахтар поки не зробив жодного трансферу цього літа. Чи вистачить цього, щоб пройти Ільвес та загалом усю кваліфікацію єврокубків?

– Я довіряю своїм гравцям і їхньому потенціалу. Я завжди це кажу. У нас є 24 хороші футболісти, яким ми довіряємо зараз. Якщо нам потрібні трансфери, ми поговоримо про це. Але я також вважаю, що трансфери за такий короткий строк не принесуть користі команді. Я вірю, що з тими гравцями, яким довіряємо зараз, ми зможемо пройти до основного етапу Ліги Європи. І якщо нам щось буде потрібно, як, наприклад, трансфер, ми обговоримо це з Даріо.

– Вас як гравця важко здивувати єврокубковими матчами. А що відчуває тренер Арда Туран напередодні подвійного дебюту?

– Звісно, я схвильований. Справді схвильований. Але я вважаю, що маю знання та досвід, як створити команду і як перемагати. І я вірю, що зможу передати це своїм гравцям, а також своїй тренерській групі. Можу сказати, що я схвильований. Але з огляду на досвід не думаю, що в мене виникнуть якісь проблеми.

– В одному з найперших інтерв’ю в статусі тренера донецької команди ви сказали, що такий клуб, як Шахтар, не повинен стартувати в сезоні так рано. Поясніть, у чому, на вашу думку, проблема такого раннього старту: у тому, що важко правильно розподілити сили на увесь сезон, чи в тому, що такий ранній старт – це погана іміджева складова для клубу?

– Я мав на увазі, що великі європейські клуби починають участь у єврокубках з основного етапу або, щонайменше, з раунду плейоф. І оскільки Шахтар – великий клуб у Європі, ми мали б починати єврокубки саме з цих стадій. Ось що я мав на увазі. Тож, чи може такий ранній старт бути недоліком? Ми хочемо побудувати систему й організацію. А коли ви хочете це зробити, вам потрібні автоматизм і певні механізми. І щоб їх створити, потрібно багато повторень. Можливо, нам потрібно повторювати певні речі сотні разів, працюючи над ними щодня. У нас є система. Вона базується на пасі та реакції. І нам потрібно багато повторень, щоб її відточити. А щодо раннього старту та його впливу на команду: якщо це спричинить якісь фізичні труднощі, то це вже не моя справа, а справа відділу фізичної підготовки. Ми використовуватимемо найсучасніші досягнення науки. Звісно, це непросто. Але, коли наша країна в такому становищі, я не думаю, що ми маємо право скаржитися чи шукати виправдань.

– Нещодавно Даріо Срна в інтерв’ю іспанським ЗМІ висловив тезу, що Арда Туран – це Дієго Сімеоне в захисті та Луїс Енріке в атаці. У цьому аспекті, враховуючи той факт, що Сімеоне, як відомо, полюбляє в Атлетіко використовувати схему із трьома центральними захисниками, запитання: чи плануєте ви в Шахтарі використовувати подібну схему із трьома центрбеками та чи поділяєте думку, що схема із трьома центрбеками – це гра більше із акцентом на захисті?

– Я не вірю в цифри у футболі. Я більше вірю в принципи й деталі. Щодо цих тренерів – я просто беру їх за приклад, але не копіюю. Є велика різниця між копіюванням і наслідуванням прикладу. Щодо Сімеоне – я беру приклад з його принципів і деталей, але кожна гра потребує окремого аналізу і для кожної гри потрібне своє бачення. Я маю досвід, щоб впроваджувати ці принципи й деталі. Але в житті я завжди вірив у красивий футбол і в те, щоб забивати більше. Якщо я хочу кращого захисту, то це для того, щоб мати кращу атаку. Також є інші тренери, з яких я беру приклад: Хіддінк, Райкард, Фатіх Терім. Але знову ж таки, ми їх не копіюємо, а просто беремо приклад з їхніх принципів і деталей. Щодо гри з трьома захисниками, то наразі ми не розглядаємо цієї ідеї. Та якщо буде потрібно, чому б і ні?

– Шахтар ще жодного разу не грав з фінами за 50 років участі у єврокубках. Для нас це загадка. А для вас як тренера це загадковий суперник чи ви вже його добре знаєте?

– Чесно скажу, я вважаю, що в них дуже хороша організація. У своїх матчах національного чемпіонату, незалежно від того, виграли вони чи програли, вони завжди домінували на полі. Вони грають із трьома захисниками. Можливо, комусь така схема подобається більше. У них хороша командна структура. Вони володіють м’ячем, намагаються грати в пас. У них є план на кожну ділянку поля. Але я вірю, що ми дуже добре їх проаналізували до дрібниць. Сьогодні дуже легко отримати відео з іграми будь-якої команди. І я переконаний, що після нашого аналізу ця команда вже не є для нас таємницею. У них хороша організація, і ми дійсно гратимемо проти сильної команди завтра. Це буде значно складніший поєдинок, ніж багато хто очікує. І я вірю, що ми дійсно готові до цього матчу. Ми хочемо побудувати родину та організацію. І щодня для нас буде новий фінал. Тому що, коли країна, футболісти та їхні родини перебувають у таких умовах, ми повинні працювати для того, щоб робити їх щасливими кожного дня. Ми навіть не розглядаємо це як дві гри, для нас це просто одна гра. І я впевнений, що завтра ми будемо в найкращій формі.

– Яке ваше улюблене слово українською під час тренувань?

– Поки що ми не дуже багато говорили українською на полі. Більше використовуємо англійську. Але давайте спершу здобудемо перемоги, а потім уже побачимо, як добре ми говоримо українською і що саме говоритимемо. Поки що нам подобається слово "добре".

– Інсайдер Фабріціо Романо каже, що до Шахтаря повертається центральний захисник Марлон. Як ви можете це прокоментувати?

– Марлон – дуже талановитий гравець. Я вважаю, що він один із тих, хто може стати прикладом для всіх бразильців. Він любить працювати з м’ячем, має хороші захисні якості, він мені справді подобається. Ми раді, що він у нашій організації, і я впевнений, що він буде корисним. Але, звісно, Даріо краще знає, чи залишиться він тут на постійній основі, чи ні, – цитує Турана офіційний сайт Шахтаря.

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