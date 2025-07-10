Шахтар приймає Ільвес в рамках кваліфікації до Ліги Європи 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на Футбол 24.

Поєдинок Шахтар – Ільвес відбудеться сьогодні, 10 липня. Команди вийдуть на газон стадіону Стожіце у словенській Любляні. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі Марка Нагтегаала з Нідерландів пролунає о 21:00 за київським часом.

Шахтар – Ільвес: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Зауважимо, що це буде перший офіційний матч Шахтаря на чолі з Ардою Тураном. У прямому ефірі звітний поєдинок в Україні транслюватиме телеканал УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ, Сетанта та MEGOGO).

Шахтар – Ільвес: стартові склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Аліссон, Бондаренко, Судаков, Кевін – Еліас

Ільвес: Віртанен – Мяенпяя, Вяйсянен, Рале – Валліус, Ветелі, Поповіч, Юккола – Седербек, Ріскі, Степін