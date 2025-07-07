У четвер, 10 липня, Шахтар відкриє єврокубковий сезон офіційним матчем проти фінського Ільвеса. Де дивитися перше випробування Арди Турана на чолі "гірників" – у цій новині на "Футбол 24".

У першому раунді кваліфікації Ліги Європи донеччани приймуть фінський Ільвес на стадіоні Стожиця в Любляні. Обслуговуватиме гру арбітр із Нідерландів – 32-річний Марк Нахтігаал. Матч-відповідь запланований на 17 липня у Тампере.

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Де дивитися Шахтар – Ільвес? У прямому ефірі матч в Україні транслюватиме телеканал УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ, Сетанта та MEGOGO). Початок зустрічі – о 21:00.

До слова, у разі проходження фінського колективу, "гірники" в наступному раунді зійдуться з турецьким Бешикташем. Якщо ж команда Арди Турана поступиться – на неї чекатиме матч проти нідерландського АЗ у кваліфікації Ліги конференцій.

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