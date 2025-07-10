Шахтар у рамках 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2025/26 зіграє з фінським Ільвесом. Анонс і прогноз букмекерів – у цій новині на "Футбол 24".

Честь відкрити сезон для України випада Шахтарю, хоча "гірники" повинні сприймати цей факт, як покарання. Лишень одного разу в історії донеччани починали єврокубки раніше – 6 липня 1996 року вони зіграли в Кубку Інтертото, який важко назвати серйозним турніром. Тепер же доводиться стартувати 10 липня у рамках 1-го кваліфай-раунду Ліги Європи.

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Якби "помаранчево-чорні" не виграли Кубок України, то стартувати можна було б пізніше, але вже у Лізі конференцій. За підсумками чемпіонату потрапити у ЛЄ не вдалося, тож Маріно Пушіча очікувано звільнили. Замість нього прийшов одіозний Арда Туран, який бажає перетворити Шахтар на сімеонівський Атлетіко.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи між Шахтарем та Ільвесом. Коефіцієнт на перемогу донеччан – 1,25. На тріумф фінів фахівці дають 11,50.

У рамках його концепції величезне значення мають перехідні фази й пресинг, та і загалом команда повинна багато бігати й боротись. Саме тому турок розпочав із виснажливих зборів – на першому "гірники" працювали у режимі трьох тренувань на день. Перше починалося о 7-й ранку. Від навантажень гравці падали на газон, а Даріо Срна ще й тролив їх: Яке місце посіли, стільки й маємо тренувань".

Але у тактичному малюнку глобальних змін Туран не робив. Банально не було часу – Арда працює з командою всього 20 днів. На даному етапі важливо закласти функціональну базу. Відзначити можна тільки декілька аспектів, які в принципі працювали й при Маріно Пушічі.

По-перше, Шахтар поки що не пресингує – винятком є тільки ситуації при стартових розіграшах. Донеччанам бракує і кондицій, і балансу. Як і при боснійському попереднику, відсутність профільних опорників призводить до відкриття простору при високому тиску, чим ледь не скористалась Гориця у спарингу. Інтенсивного контрпресингу теж поки що немає.

Проблема балансування атаки залишається актуальною. Лідери не добігають назад і припускаються простих помилок у роботі на власній половині. Взагалі, комплекс торішніх мінусів Шахтаря нікуди не подівся – ймовірно, над їхнім вирішенням працюватимуть вже на другому зборі. Поки ж навіть основний склад не зазнав змін.

З позитиву можна відзначити ренесанс Шведа і Невертона. Прогрес останнього виглядає цікаво, адже бразильський вінгер почав створювати конкуренцію Кевіну ще у травні – і досі не зупиняється. Мар'ян же навряд чи стане основним, адже Аліссону довіряли більше.

З негативу – навантаження не витримав Криськів, який через м'язове пошкодження вилетів на три тижні. Центрбек Арройо ж ушкодив зв'язку коліна та випав на два тижні.

Крім того, тривожить майбутнє Коноплі, адже в структурі Шахтаря фулбеки перестали стягуватись у центр при розвитку атаки. Тепер вони мають обігрувати на флангу, а в цьому плані Вінісіуса оцінюють краще. Ця трансформація навесні простежувалась і у Маріно Пушіча.

Судакова стараються розкрити в ролі "десятки". Він на порядок частіше намагається відкриватись під передачі в глибину, а не стягуватись вниз – втім, це було і при попередніх тренерах. Потім Георгій все одно опускався вниз. Цікаво, чи прогнеться Арда Туран під особливості головної зірки.

Очевидно, що з нинішнім рівнем підготовки роздумувати про вихід у групу зарано. Зміни почнуться після проходу Ільвеса – ніхто не вірить, що третя команда фінського чемпіонату готова вибити Шахтар. Сумарна вартість її складу ледве перевищує 4 мільйони євро. Майже всі футболісти "гірників" дорожчі за клуб із Тампере.

З цікавих прізвищ тут можна відзначити хіба що вінгера Ойво Юкколу. На Євро-2025 U-21 він навіть грав проти української молодіжки. Детальніший огляд Ільвеса та його історію читайте у спецматеріалі Анастасії Прокопчук.

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Втім, варто пам'ятати, що гроші не грають у футбол. У попередньому сезоні Шахтар пропустив чотири голи від Колоса, жодного разу не здолав Рух, зіграв внічию з Вересом і мучився з Лівим Берегом. Навіть найслабші представники УПЛ здатні бити "гірників" на контратаках та при кросах, а зламати низький блок колективу було важко навіть у найкращій ігровій формі.

Якщо суперник залишить "помаранчево-чорних" без простору, то поєдинок може вийти не таким прохідним, як здається зараз. Пройшли часи, коли ми не вважали за рівних клуби на кшталт Олімпіакоса, Славії чи Бешикташа – тепер навіть Ільвеси готові приголомшити бронзових призерів УПЛ. Особливо з урахуванням відсутності ігрового тонусу в українців та 15 проведених турів у Фінляндії.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Ільвес

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Аліссон, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду

Ільвес: Віртанен – Мяенпяя, Мієттунен, Рале – Валліус, Ветелі, Поповіч, Юккола – Седербек, Акіньємі, Ала-Мююлюмякі

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Ніхто не сприймає Ільвес серйозно, однак не слід чекати на веселий винос ноунеймів. Матч може вийти непростим, враховуючи нинішню фізичну форму Шахтаря та відсутність особливих тактичних змін у Турана. "Гірники" завжди готові "влетіти".

Але різниця у класі й кадровому ресурсі дійсно велика. Занадто велика, щоб виправдовувати навіть нічию. Донеччани мають колосальний досвід матчів кваліфікації, коли немає ігрового тонусу, тож вони повинні бити фінів. Некрасива перемога, зі скрипом та одним голом на даному етапі може вважатись нормою, а щось гірше – ні.

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