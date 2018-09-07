toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЧЕХІЯ - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Шахтар – Хоффенхайм: на матч Ліги чемпіонів вже продано більше 15 тисяч квитків

17:38 532 Читать на русском
Шахтар – Хоффенхайм: на матч Ліги чемпіонів вже продано більше 15 тисяч квитків
ФК Шахтар

Найближчим часом квитки на поєдинок Ліги чемпіонів Шахтар – Хоффенхайм стануть дорожчими.

Донецький Шахтар вже зміг реалізувати понад 15 тисяч квитків на поєдинок Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма, повідомляє прес-служба "гірників".

Шахтар подав заявку на Лігу чемпіонів – новачки у списку

Вболівальники викупили 80% квитків категорій Standard 1 і 2. Через підвищений попит 10 вересня середня ціна квитків підвищиться на 20% в порівнянні з базовою вартістю. Варто зауважити, що в Шахтарі діє система динамічних цін. Вартість квитків тієї чи іншої категорії змінюється в залежності від попиту.

Поєдинок Шахтар – Хоффенхайм відбудеться 19 вересня, на ОСК Металіст у Харкові. Початок матчу о 19:55.

Хоффенхайм – суперник Шахтаря в ЛЧ: прогресивні технології, наймолодший тренер Бундесліги і втрата лідерів атаки

Ліга чемпіонів1 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Хоффенхайм: Середа 19 вересня 2018

Шахтар
до матчу
12
дн
:
0
год
:
35
хв
Хоффенхайм
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Хоффенхайм
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
25
хв
Шотландія
21:45
Бельгія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук