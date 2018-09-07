Шахтар – Хоффенхайм: на матч Ліги чемпіонів вже продано більше 15 тисяч квитків

Найближчим часом квитки на поєдинок Ліги чемпіонів Шахтар – Хоффенхайм стануть дорожчими.

Донецький Шахтар вже зміг реалізувати понад 15 тисяч квитків на поєдинок Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма, повідомляє прес-служба "гірників".

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Вболівальники викупили 80% квитків категорій Standard 1 і 2. Через підвищений попит 10 вересня середня ціна квитків підвищиться на 20% в порівнянні з базовою вартістю. Варто зауважити, що в Шахтарі діє система динамічних цін. Вартість квитків тієї чи іншої категорії змінюється в залежності від попиту.

Поєдинок Шахтар – Хоффенхайм відбудеться 19 вересня, на ОСК Металіст у Харкові. Початок матчу о 19:55.

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