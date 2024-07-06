Шахтар – Хайдук: стартові склади та безкоштовна відеотрансляція матчу "гірників" проти команди Гаттузо
6 липня 18:46 - Читать на русском
Шахтар продовжує готуватися до сезону 2024/25 і проведе товариську гру проти Хайдука.
Чемпіони України продовжують свої збори в Словенії. Команда Маріно Пушіча вже зіграла один контрольний матч проти Сараєво (4:1).
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Другим суперником Шахтаря буде рідний клуб Даріо Срни Хайдук. Хорватську команду очолює наразі Дженнаро Гаттузо. Зустріч розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Матч в прямому ефірі буде доступний на Youtube каналі Шахтаря. Дивитися гру наживо модна прямо в цій новині на "Футбол 24".
Стартовий склад "гірників":
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