Шахтар продовжує готуватися до сезону 2024/25 і проведе товариську гру проти Хайдука.

Чемпіони України продовжують свої збори в Словенії. Команда Маріно Пушіча вже зіграла один контрольний матч проти Сараєво (4:1).

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Другим суперником Шахтаря буде рідний клуб Даріо Срни Хайдук. Хорватську команду очолює наразі Дженнаро Гаттузо. Зустріч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Матч в прямому ефірі буде доступний на Youtube каналі Шахтаря. Дивитися гру наживо модна прямо в цій новині на "Футбол 24".