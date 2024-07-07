Шахтар у товариській грі розписав бойову нічию з Хайдуком (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

У своєму другому спарингу на літніх зборах у Словенії Шахтар зустрічався з хорватським Хайдуком. Підопічні Дженнаро Гаттузо першими вийшли вперед вже на 13-й хвилині – Цапан з лінії штрафного прошив Різника. Однак ще до середини тайму "гірники" відігрались: Вінісіус заробив стандарт, Криськів подав, а Траоре головою переправив м'яч у сітку.

Шахтар не зміг дотиснути Хайдук у другому товариському матчі – "гірники" вперше зіграли в новій формі

По перерві Пушіч повністю змінив склад, вирішивши поекспериментувати, і випустив на поле голкіпера Фесюна, захисників Козіка, Лацабідзе, Огаркова та Педрінью, півзахисників Глущенка, Сігеєва та Цуканова, на флангах атаки Очеретька й Сікана і центрфорварда Егіналду. Однак забити бодай ще раз командам так і не вдалось.