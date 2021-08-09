"Ух ти, який великий тут стадіон. Прекрасно, саме для таких матчів він і потрібен. Це дуже важлива гра для нашого клубу, але команда з нетерпінням чекає на поєдинок з Шахтарем. Я бачив багато усмішок на тренуваннях за останні кілька днів. Звичайно ж, перемога над Кортрейком сприяє цьому. Ми знаємо, що нам потрібно робити, і розуміємо, що нам слід покращити у порівнянні з минулим тижнем.

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Ми повинні зіграти надійніше в захисті та додати гостроти. Крім того, ми занадто мляво почали першу гру, а це не відповідає нашому стилю. Зрештою, ми показали, що можемо конкурувати з Шахтарем. Це просто дуже сильна команда, всім зрозуміло. Але ми також. Це стосується всіх клубів, які все ще борються за путівку в Лігу чемпіонів на такому етапі. Все повинно бути правильно. Прохід в груповий етап залишається для нас кінцевою метою", – цитує ван ден Брома HLN.

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Нагадаємо, матч-відповідь третього раунду кваліфікації ЛЧ Шахтар – Генк відбудеться завтра (10 серпня). Стартовий свисток пролунає о 20:30.

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