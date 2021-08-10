"У першому матчі ми мали деякі труднощі, але показали, хто є фаворитом пари. Не думаю, що нам буде легко в матчі-відповіді, але ми добре підготовлені, віримо в свої сили і, сподіваюся, пройдемо в наступний етап.

Шахтар – Генк: передматчева прес-конференція Роберто Де Дзербі

Далі ми не можемо вибирати суперника, як і не можемо говорити про майбутнє, поки самі не кваліфікувались в наступний раунд. Незалежно від того, з ким грати – це точно будуть важкі матчі, тому що на кону груповий етап Ліги чемпіонів. Наша мета – груповий раунд, і ми зробимо все для того, щоб туди потрапити", – заявив Педрінью в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, у першому поєдинку підопічні Де Дзербі обіграли Генк (2:1). Матч-відповідь відбудеться сьогодні, початок о 20:30.

Шахтар – Генк: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів