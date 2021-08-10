Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик застеріг партнерів від неправильного настрою на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Генка.

"Якщо заздалегідь грати на результат, то можна програти ще до початку матчу. Генк – дуже серйозний суперник.

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Такі клуби можна обігрувати лише з думками про перемогу. Ніякої нічиї, утримування результату. Лише виходити і показувати свій футбол", – заявив Мудрик у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, у першому поєдинку підопічні Де Дзербі обіграли Генк (2:1). Матч-відповідь відбудеться сьогодні, початок о 20:30.

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