Другий поєдинок "гірників" у 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ спричинив чималий ажіотаж у Києві.

Подивитись на перемогу Шахтаря в матчі з Генком, який відбувався на НСК Олімпійський, завітали 20 594 глядачі.

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Зауважимо, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, в Україні дозволено заповнювати арени на 2/3 від загальної кількості місць. Відповідно, на головну арену країни могли завітати близько 47 тисяч фанатів.

До слова, у першому поєдинку "гірники" у нервовому протистоянні здобули перемогу над "смурфами" 2:1. Матч-відповідь теж завершився звитягою Шахтаря з рахунком 2:1 – команда Де Дзербі зіграє у плей-офф кваліфікації ЛЧ.

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