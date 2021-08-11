Гравці донеччан отримали оцінки за матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації ЛЧ проти Генка (2:1).

Тете не вдалося забити у вчорашньому матчі, але саме його InStat визнав найкращим гравцем звітної зустрічі. Його показник становить 410, повідомляє журналіст Олег Барков.

Шахтар – Генк – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Зауважимо, що другим став автор переможного м'яча Маркос Антоніо (343). За ним розташувалися два захисники – Додо (329) та Микола Матвієнко (315). Лассіна Траоре, який відкрив рахунок у матчі, з показником 296 лише п'ятий.

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Нагадаємо, напередодні "гірники" повторно обіграли Генк з рахунком 2:1. До слова, у плей-офф за вихід у групу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з французьким Монако.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів