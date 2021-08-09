Шахтар – Генк: головний бомбардир бельгійців налаштований вибити "гірників" з Ліги чемпіонів
Форвард Генка Пол Онуачу поділився очікуваннями від матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду ЛЧ.
"В першу чергу ми тут, щоб перемогти. Вважаю, що минулі матчі багато чому нас навчили. Нам буде протистояти хороша команда. Постараємося зіграти якнайкраще, наскільки можемо, щоб досягти перемоги і пройти далі.
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Ми любимо володіти м'ячем. Поважаємо Шахтар – це хороша команда, якісна. Коли зустрічаєшся з такими суперниками, звичайно, доводиться і оборонятися, якщо цього вимагає гра. Нічого не змінилося: нам потрібно виконати тренерську установку.
Це Ліга чемпіонів – матчі високої якості. Я думаю тільки про гру, про команду і про те, як досягти перемоги. Ми повинні зробити все можливе, щоб провести хороший поєдинок", – цитує Онуачу офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, у першому поєдинку підопічні Де Дзербі обіграли Генк (2:1). Матч-відповідь відбудеться 10 серпня, початок о 20:30.
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