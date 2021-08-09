"В першу чергу ми тут, щоб перемогти. Вважаю, що минулі матчі багато чому нас навчили. Нам буде протистояти хороша команда. Постараємося зіграти якнайкраще, наскільки можемо, щоб досягти перемоги і пройти далі.

Шахтар – Генк: передматчева прес-конференція Роберто Де Дзербі

Ми любимо володіти м'ячем. Поважаємо Шахтар – це хороша команда, якісна. Коли зустрічаєшся з такими суперниками, звичайно, доводиться і оборонятися, якщо цього вимагає гра. Нічого не змінилося: нам потрібно виконати тренерську установку.

Це Ліга чемпіонів – матчі високої якості. Я думаю тільки про гру, про команду і про те, як досягти перемоги. Ми повинні зробити все можливе, щоб провести хороший поєдинок", – цитує Онуачу офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у першому поєдинку підопічні Де Дзербі обіграли Генк (2:1). Матч-відповідь відбудеться 10 серпня, початок о 20:30.

Шахтар переміг Генк: позиційні проблеми "гірників", вдалі перестановки Де Дзербі та хороші шанси на плей-офф ЛЧ