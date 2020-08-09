"Шахтар – фаворит на перемогу в Лізі Європи": лідер Базеля не боїться донеччан і хоче продовжити сенсаційний шлях

"Ми в чвертьфіналі – це сенсаційно. Ми можемо пишатися собою, адже довели, що здатні не відставати на міжнародному рівні. Ми пропустили лише 4 м'ячі та забили 20 у десяти матчах. Команда має якість.

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В будь-якому разі нам не потрібно нікого боятися, ми можемо перемогти будь-якого суперника. Якщо ми продовжимо так грати, то жодній команді не буде легко проти нас. Ми твердо віримо в це. У нас є впевненість. В одній грі може трапитися все.

У Шахтаря хороший мікс – сильний захист, і вони дуже компактні. В атаці чотири або п'ять бразильців. Вони швидкі, технічно сильні! Це команда Ліги чемпіонів, і вона непроста. На мою думку, Шахтар – фаворит на перемогу в лізі Європи", – резюмував Джака в інтерв'ю Вlick.

Зазначимо, що вже 11 серпня Шахтар зіграє проти Базеля в 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 "гірники" переграли Вольфсбург, а команда зі Швейцарії вибила Айнтрахт.

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