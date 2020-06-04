Шахтар – Динамо: Зінченко поставив невтішний діагноз підопічним Михайличенка

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пояснив, завдяки чому Шахтар обіграв Динамо у 24-му турі чемпіонату України.

"Два різних тайми. Індивідуальна майстерність вирішує. А Динамо нехай далі бігає тест Купера", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-каналу "Міля".

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Нагадаємо, у попередньому турі УПЛ "гірники" впевнено здолали "біло-синіх" і збільшили свій відрив від другої сходинки на 16 пунктів. Динамо опустилось на четверту сходинку, набравши однакову кількість очок з Зорею і Десною.

До слова, Зінченко – вихованець Шахтаря. Транзитом через Уфу він опинився в Манчестер Сіті, з яким завоював поспіль два чемпіонства, здобув Кубок і Суперкубок Англії та тричі тріумфував у Кубку футбольної ліги.

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