Шахтар – Динамо: Заховайло дав прогноз на центральний матч туру

Відомий футбольний агент В’ячеслав Заховайло вважає, що протистояння між Шахтарем та Динамо завершиться внічию.

"Безумовний фаворит – Шахтар. І не лише тому, що грає вдома. Київська команда буде суттєво ослабленою. Опорна зона Динамо зараз на картках. Не буде Сидорчука, не буде Шепелєва, Буяльський лише відновився після травми. Цікаво, який вихід з ситуації знайде Михайличенко. Можна ставки приймати на те, хто вийде в основному складі. Не знаю, яка ситуація з Кадірі. Я очікую на появу в центрі Циганкова, Шапаренка та Гармаша. Денис буде в складі, тому можна спробувати поставити на червону картку. Гармаш не буде встигати за опонентами, тому буде стрибати в ноги, битися, а потім розмовляти з арбітрами.

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Усе складається на користь Шахтаря. "Гірники" мають на один день більше для відновлення і підготовки. Хоча й зіграли напружений поєдинок у Загребі. По-друге, Динамо буде ослаблене. Та попри все, прогнозую, що буде бойова нічия. Каштру нічого не вигравав і не вміє тримати удар, як мені розповідали колеги, які працюють на португальському ринку. За словами знайомих агентів, тренер губиться, панікує і не витримує тиску, коли виникають критичні ситуації. Шахтар уже кілька матчів поспіль не може обіграти гідних суперників, матч проти Карпат до уваги не беру.

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Погоджуся зі словами Луческу, який заявив, що всі його наслідники виїжджають на його "багажі". Час іде, гравці старіють, а копіювати стиль гри за часів Луческу не зовсім вдається. Якщо Шахтар програє на вихідних Динамо, то ще подивимося, хто буде чемпіоном. Однак прогнозую нічийний результат", – цитує Заховайла "Рейтинг Букмекерів".

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, о 17:00 у Харкові донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у рамках 14-го туру української Прем’єр-ліги.

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