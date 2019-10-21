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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Шахтар – Динамо Загреб: Каштру оцінив готовність Ісмаїлі та Соломона зіграти у матчі Ліги чемпіонів

19:43 334 Читать на русском
Шахтар – Динамо Загреб: Каштру оцінив готовність Ісмаїлі та Соломона зіграти у матчі Ліги чемпіонів
Манор Соломон / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру запевнив, що у команди немає кадрових проблем напередодні поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

 

"Ісмаїлі готовий до гри. В принципі, як і завжди. Він нормально тренувався разом з рештою команди. Всі ті гравці, які прибули у Харків, готові вийти на поле затра.

Шахтар – Динамо Загреб: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Соломон? Давайте закриємо це питання раз і назавжди. Зрозуміло, що коли гравці повертаються у клуб після ігор за збірні, їм потрібен час, щоб відновитися. Ми повинні приймати правильні рішення щодо цих виконавців. Однак не було б сенсу брати у Харків гравця, який був би не готовий грати. Тим паче у такому турнірі, як Ліга чемпіонів", – сказав Каштру на прес-конференції перед матчем з Динамо Загреб.

Поєдинок Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Шахтар – Динамо Загреб: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, після двох турів Шахтар та Динамо Загреб набрали по 3 очки, по черзі обігравши Аталанту. Італійці замикають турнірну таблицю квартету С. Лідирує Манчестер Сіті – 6 очок у двох стартових поєдинках.

Джерело: Футбол 24
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