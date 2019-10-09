Шахтар – Динамо Загреб: "гірники" презентували емоційний проморолик до матчу Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар випустив зворушливе відеозапрошення для вболівальників на матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

Чемпіон України оприлюднив емоційний ролик-запрошення на матч третього кола Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб. Відеорядом до нього стали кадри з переможного матчу донеччан проти Аталанти, де "гірники" вже у доданий час зуміли вирвати перемогу у італійців на легендарному Сан-Сіро.

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"Ви чекаєте на ці матчі не просто так: з першою нотою ваш пульс прискорюється, з першим ударом серце завмирає, з першим голом вам зриває дах. На ваших очах розгортається неповторна футбольна драма. Ви чекаєте на ці матчі, а ми чекаємо на вас, адже ваші емоції – джерело наших перемог", – йдеться у відеоролику.

Нагадаємо, вже 22 жовтня на ОСК Металіст у Харкові Шахтар прийматиме загребське Динамо. Матч розпочнеться о 19:55.

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